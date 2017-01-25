Mirjana Lucic-Baroni yarı finalde
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MİRJANA LUCİC-BARONİ YARI FİNALDE

Mirjana Lucic-Baroni yarı finalde

Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 mağlup eden Hırvat Mirjana Lucic-Baroni yarı finale çıktı.

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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenen Hırvat Mirjana Lucic-Baroni yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final maçında 5 numaralı seribaşı Pliskova ile 79 numaralı raket Lucic-Baroni karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan müsabakanın ilk setini 6-4 alan Lucic-Baroni, ikinci seti 3-6 kaybetti ancak üçüncü seti 6-4 önde bitirerek 2-1'lik skorla yarı finale çıktı.

Lucic-Baroni, yarı finalde Serena Williams ile Johanna Konta maçının galibiyle karşılaşacak.

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