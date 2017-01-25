Cezayir'de Leekens dönemi kısa sürdü
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CEZAYİR'DE LEEKENS DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Cezayir'de Leekens dönemi kısa sürdü

Belçikalı teknik adam Leekens, takımının Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

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Cezayir Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Georges Leekens, takımının Afrika Uluslar Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından görevinden istifa etti.

Cezayir Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Belçikalı teknik adam Leekens ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Federasyonun internet sitesine değerlendirmede bulunan Leekens, "Her ne kadar takıma yürekten bağlı olsam da istifanın iki taraf için de en iyi seçenek olduğuna karar verdim." ifadesini kullandı.

Cezayir'de teknik direktörlük görevi·ne 3 ay önce başlayan Leekens, takımının başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet alabildi.

Afrika Uluslar Kupası'na katılan Cezayir, Gabon'da devam eden organizasyonda 3 maçta sadece 2 beraberlik alarak B Grubu'nu 3. sırada tamamlamış ve turnuvaya erken veda etmişti.

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