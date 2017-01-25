PINAR KARŞIYAKA, GALİBİYETLE BİTİRDİ

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda deplasmanda Finlandiya temsilcisi Kataja'yı 83-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bu galibiyete rağmen grup maçlarını averajla 3. sırada tamamladı.

Grupta son haftaya averajla 2. sırada giren Pınar Karşıyaka, Kataja deplasmanında kazanmasına rağmen Fransız ekibi lider Le Mans'ın mağlup olması ve İtalyan takımı Umana Reyer'in galibiyetinin ardından üçlü averaj sonucunda 3. sıraya geriledi.

Yeşil-kırmızılı ekip, organizasyonda son 16 turuna kalmak için play-off'ta mücadele edecek. Pınar Karşıyaka'nın play-off'taki rakibi 27 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentine bağlı Mies kasabasında yapılacak kura çekiminde belirlenecek. İzmir temsilcisi play-off turundaki ilk maçını 7 veya 8 Şubat'ta deplasmanda, rövanşı ise 21 veya 22 Şubat'ta İzmir'de oynayacak.

Grup karşılaşmaları

B Grubu'nda 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, 1046 sayı atıp, potasında 963 sayı gördü. Toplam 14 oyuncunun forma giydiği İzmir temsilcisinde en skorer isimler, 15,4 sayı ortalamasıyla Brown ile 14,5 sayı ile oynayan Summers oldu.

Summers 5,7 ortalamayla en fazla ribaunt alan isim olarak dikkati çekti. Pınar Karşıyaka'ya sonradan transfer olan Green ise 5 maçta 6,8 asistle mücadele etti.