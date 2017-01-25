Beşiktaş'tan Ersan açıklaması
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BEŞİKTAŞ'TAN ERSAN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan Ersan açıklaması

Siyah-beyazlılar, kariyerini Çin'de sürdüren eski futbolcuları Ersan Adem Gülüm'ü kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Beşiktaş, Çin'in Hebei China Fortune ekibinde forma giyen eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ü kiralamak için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Stoper mevkisinde görev yapan 29 yaşındaki Ersan Adem Gülüm, Çin Süper Lig'inde bir sezonda 24 maçta sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta 5,5 sezon oynadı

Ersan Adem Gülüm, daha önce Beşiktaş'ta 5,5 sezon forma giydi.

Siyah-beyazlı kulübün, 2010-2011 sezonu öncesi Adanaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcunun, bir sezon sonra 2 milyon avro karşılığında bonservisi alındı.

Ersan Adem Gülüm, 5,5 sezonda Beşiktaş'ta 94'ü Süper Lig, 13'ü Türkiye Kupası, 19'u da Avrupa kupalarında olmak üzere toplamda 126 resmi maçta oynadı.

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