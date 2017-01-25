BORUSSİA DORTMUND GENÇLERİNE GÜVENİYOR

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, bu sezon kadrosunda yer alan genç ve yetenekli futbolcularla adından söz ettiriyor.

Son yıllarda Mario Götze ve Marco Reus gibi Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen birçok yıldız oyuncuyu altyapısında yetiştirerek dünya futboluna armağan eden Borussia Dortmund, Avrupa'nın dikkati çeken yeteneklerini kadrosuna katarak benzer transfer politikasına bu sezon da devam ediyor.

Son olarak İsveç'in yeni "Zlatan Ibrahimovic"i olarak lanse edilen 17 yaşındaki Alexander Isak'ı 9,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında AIK takımından hafta başında kadrosuna katan Borussia Dortmund, Avrupa'nın gözde genç yeteneklerinin uğrak noktası haline geldi.

Real Madrid'in elinden aldı

İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Real Madrid'in de transfer listesinde yer almasına rağmen Borussia Dortmund'u tercih eden İsveçli golcü Isak, Bundesliga temsilcisinde forma giyecek ilk İsveçli futbolcu olacak.

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen geçen yıl İsveç temsilcisi AIK formasıyla çıktığı 29 maçta 13 kez ağları sarsan 1,90 metre boyundaki santrfor, özellikle hava toplarına etkili vuruşlarıyla dikkati çekiyor.

İsveç Milli Takımı'na da 2 kez seçilen Isak, takımının Slovakya'yı 6-0 yendiği karşılaşmada ilk golünü attı ve milli takımının tarihinde fileleri havalandıran en genç futbolcu oldu.

Teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde sezon başından bu yana birçok yetenekli oyuncuyu kadrosuna katan Borussia Dortmund'da Isak'ın yanı sıra Ousmane Dembele, Emre Mor, Raphael Guerreiro, Julian Weigl ve Christian Pulisic gibi yetenekli genç futbolcular da bulunuyor.

Dembele yıldız olma yolunda hızla ilerliyor

Geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncular arasında gösterilen Fransız futbolcu Ousmane Dembele, Borussia Dortmund'da ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor.

Bundesliga temsilcisinin sezon başında Fransa'nın Rennes takımından 15 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Takımının Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada da üstün performansını sürdüren Dembele, 5 asist ve 1 golle takımına katkıda bulundu.

Hızı, yüksek tekniği ve çalım kabiliyetiyle futbolseverlerin beğenisini kısa sürede kazanan kanat oyuncusu, Fransa Milli Takımı'nda da 3 kez forma giydi.

Kendi yaş kategorisinde Avrupa futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Moritanya asıllı Fransız oyuncu, kariyerindeki çıkışı ise geçen sezon Rennes formasıyla 26 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek gerçekleştirmişti.

Emre Mor tekniğiyle göz kamaştırıyor

Borussia Dortmund'un ve Avrupa futbolunun en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen milli futbolcu Emre Mor ise son iki yılda kariyerinde büyük çıkışa geçti.

Danimarka'nın Lyngby takımında 2006'da altyapı kariyerine başlayan Emre, 2015'te sözleşme imzaladığı Nordsjaelland formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı.

Etkili çalımları ve ortalarıyla kısa sürede beğeni toplayan Emre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de dikkatini çekerek Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) kadroya dahil oldu.

Şampiyonada Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti karşılaşmalarında görev alan Emre, üstün performansıyla takımın önce çıkan oyuncuları arasında yer aldı ve sezon başında 9,75 milyon avro karşılığında Borussia Dortmund'un yolunu tuttu.

Bu sezon Almanya temsilcisinde genellikle oyuna sonradan alınan 19 yaşındaki futbolcu, çıktığı 13 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Hücumcu solbek Guerreiro

Borussia Dortmund'un sezon başında Fransa'nın Lorient takımından 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız adayları arasında yer alan Raphael Guerreiro, bu sezonki performansıyla şimdiden alkış topladı.

Savunması kadar hücum yönünü de geliştiren Portekizli solbek, ligde görev aldığı 9 maçta 2 gol ve 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle takımına skor açısından katkı sağladı.

Portekiz Milli Takımı'nda 15 kez görev alan 23 yaşındaki Guerreiro, bu sezon Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncular arasına da adını yazdırdı.

İstikrar abidesi Weigl

Dortmund'un 2015'te 1860 Münih'ten kadrosuna kattığı Julian Weigl, bu sezon istikrarlı performansıyla takımda ilk 11'in değişmeyen parçası oldu.

Ön libero mevkisinde forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 16 lig maçının yanı sıra 5 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de forma giyerken, Almanya Milli Takımı'nda ise 4 maça çıktı.

Futbolcuların transfer piyasasındaki değerini ölçen Alman "Transfermarkt" sitesine göre, Dortmund'un 2,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Weigl, gösterdiği performansla değerini 7 kattan fazla artırarak 18 milyon avroya çıkardı.

Dortmund'un ABD'li yeteneği Pulisic

Borussia Dortmund'un keşfettiği son yetenekler arasında Hırvatistan asıllı ABD'li oyuncu Christian Pulisic de bu sezon ki performansıyla öne çıktı.

ABD'nin PA Classics takımından Borussia Dortmund altyapısına 2015'de kazandırılan 18 yaşındaki futbolcu, burada gösterdiği üstün performansın ardından bu sezon ana kadroda yer almaya başladı.

Forvetin her bölgesinde görev alabilen Pulisic, Dortmund formasıyla bu sezon 19 maçta bin 213 dakika sahada kalırken, takımı adına 2 gol ve 6 asistle oynadı.