Hentbol Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar
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HENTBOL TÜRKİYE KUPASI'NDA TOPLU SONUÇLAR

Hentbol Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar

Erkekler Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi, 4 grupta oynanan 8 maçla başladı.

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 Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. turunda gruplarda ilk maçlar yapıldı.

Ankara, İzmir ve Amasya'da oynanacak maçların ardından, 4 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Tek devreli lig usulünün uygulandığı kupada, ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu (Amasya)

Trabzonspor-Marmara Üniversitesi: 35-27

Merzifon Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 33-32

B Grubu (Ankara)

Amasya Taşova YİBO-Gümüşhane Belediyespor: 29-27

Maliye Piyango-Bozokspor: 21-24

C Grubu (Ankara)

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-MYK Hentbol: 27-27

Aziziye Belediyesi Termalspor-Adıyaman Belediyespor: 28-28

D Grubu (İzmir)

Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor: 36-30

Göztepe-Nilüfer Belediyespor: 23-26

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