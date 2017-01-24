"DEMBA BA FAYDALI OLUR"

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Celal Kolot, siyah-beyazlı kulübün gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Celal Kolot, siyah-beyazlı kulübün gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Kolot, şampiyonluk yarışına da değindi.

İlk olarak Demba Ba ve Ersan Gülüm'ün transfer görüşmelerini değerlendiren Kolot, "Bence Demba Ba eğer kontroller temiz çıkar ve imza atarsa çok faydalı olabilir. Fakat ciddi bir sakatlık geçirmişti. Sağlık durumu bu transferde belirleyici olur. Ersan da iyi bir oyuncu. Beşiktaş, satıp para kazandığı oyuncuları neredeyse bedavaya tekrar oynatmaya başlıyor. Atınç da öyle geldi. Fakat takımı geçen seneki kadar başarılı bulmuyorum" diye konuştu.

'Beşiktaş'ın şampiyon olmasını isterim'

Türkiye'de kulüplerin ciddi bir borç batağında olduğunu ve düzgün bir planlama gerektiğini söyleyen Kolot, hakemlerin performansıyla ilgili olarak ise, "Şu anda Beşiktaş'ın önünü kimse kesiyor diyemeyiz. Hakemler Beşiktaş aleyhine bu sene fazla hata yapmadı. Şampiyonluk için takımların mücadelesi devam eder. Şu anda lider Beşiktaş. Başakşehir de iyi bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını isterim ama, takım geçen seneki kadar iyi değil. Gomez ve Sosa'nın ve hatta Töre'nin ayrılması takımı etkiledi." ifadelerini kullandı.