SPAHİC, BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Hamburg tarafından serbest bırakılan Emir Spahic için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hamburg tarafından serbest bırakılan Emir Spahic için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Bosna Hersek basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Spahic'in transferi için harekete geçti. 36 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş haricinde birçok takımın devrede olduğu belirtildi.

Bu senenin başında sözleşmesi feshedilen Spahic bir önceki takımı Leverkusen'de de saha görevlileri ile yaşadığı kavga nedeniyle takımdan gönderilmişti.

Öte yandan Beşiktaş savunma hattını Matej Mitrovic ile güçlendirirken Ersan Adem Gülüm'ün de transferinin an meselesi olduğu konuşuluyor. Şu anda 14 yabancısı bulunan siyah beyazlı Eduard Sobol transferi için de Rhodolfo ile yolları ayırmayı planlıyor.