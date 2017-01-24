Ankaragücü'nden Sedat Bayrak açıklaması
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ANKARAGÜCÜ'NDEN SEDAT BAYRAK AÇIKLAMASI

Ankaragücü'nden Sedat Bayrak açıklaması

Sedat Bayrak'ın yapılacak transferlere engel olduğunu belirten Ankaragücü yönetimi, tüm iyi niyetli yaklaşıma rağmen olumlu cevap alınamadığını vurguladı.

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Geçen sezonun başında Ankaragücü'ne transfer edilen Sedat Bayrak, alacaklarını tahsil edemediği için tahkim kuruluna gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan karar ile Ankaragücü'nün oyuncuya, yaklaşık 300 bin TL ödemesi gerektiği bildirildi.

Bu durum karşısında sessizliğini koruyan Ankaragücü yönetimi, bugün resmi sitesinden konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

Sedat Bayrak'ın yapılacak transferlere engel olduğunu belirten Ankaragücü yönetimi, tüm iyi niyetli yaklaşıma rağmen olumlu cevap alınamadığını vurguladı.

İşte o açıklamanın tam metni:

"Sezon sonunda ligi zirvede bitirmeyi hedefleyen Yönetim Kurulumuz, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere yönelik transfer çalışmalarına devam ederken, Sedat Bayrak engeline takıldı.

Süper Lig’de oynadığımız dönemde formamızı giyen ve yine geçtiğimiz sezonun başında kadromuza kattığımız, Sedat Bayrak, tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza olumsuz cevap vererek, uzlaşmasız tavırlar sergilemiş ve transferin önüne engel koymuştur.

Geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan Sedat Bayrak, alacakları ile ilgili kendisine önerdiğimiz ödem planını reddederek,”Hiç umurumda değil ne durumda oldukları. İster transfer yapsınlar, isterlerse yapmasınlar, beni ilgilendirmiyor” diyerek tüm kapıları kapatıp, kulübümüzü zor durumda bırakmıştır.

Sivasspor’dan transfer ederek kadromuza kattığımız Korcan ve Çağatay transferlerini de engellemeye çalışan Sedat’ın, bu hamlesi kendisine yakışmamıştır.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Yönetim Kurulumuz,”Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız Sedat Bayrak’ı vefa duygusu içerisinde transfer etmiş, sonraki yıllarda da kulübümüzde teknik adam olarak çalışmasını planlamıştık. Sedat’ın benim istediğim dönemde ödeme yapılmadı” diyerek kulübümüzü zor durumda bırakması şık olmamıştır şeklinde açıklamada bulundu."

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4
Cankirili Simsar Seco
25 Ocak 201701:55
GB1923 Ankara evladiyiz Ara sira trollesekte en aci gununde Genclerbirlikli kardeslerimizin yaninda yer aldik onlarla goz yasi doktuk ..Burada cakallik etme zamani degil. Ankaragucu oyle veya boyle but sene 1. Like cikmak zorunda ukalalik etme kardesini destekle.
3
gb 1923 turk
25 Ocak 201701:13
en once parasini oduceksin. sonra konuscaksin baskan paran yoksa almicaksin
2
Hmd
24 Ocak 201721:55
Yine fasa fusa bu senede çıkamaz bu takım
1
Cankirili Simsar Seco
24 Ocak 201720:22
Aldiginiz adamin karakterine adamligina iyi gozatin sokaga atacak paramiz yok. Adam mukavelesinde ne yaziyorsa onu istiyor mukaveleyi verirken sartlari bastan konusunda sonradan boyle seylerle mesgul olmayalim. Tabiki adamin umurunda degil bizim transferimiz niye olsunki? Cebine 300 bin lira girecek..Gorende sakalina bakar adam sanar ama degilmis iste. Bundan sonrada kimse bu tipleri kadrosuna katmaz insallah.
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