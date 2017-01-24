ANKARAGÜCÜ'NDEN SEDAT BAYRAK AÇIKLAMASI

Sedat Bayrak'ın yapılacak transferlere engel olduğunu belirten Ankaragücü yönetimi, tüm iyi niyetli yaklaşıma rağmen olumlu cevap alınamadığını vurguladı.

Geçen sezonun başında Ankaragücü'ne transfer edilen Sedat Bayrak, alacaklarını tahsil edemediği için tahkim kuruluna gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan karar ile Ankaragücü'nün oyuncuya, yaklaşık 300 bin TL ödemesi gerektiği bildirildi.

Bu durum karşısında sessizliğini koruyan Ankaragücü yönetimi, bugün resmi sitesinden konuyla ilgili bir açıklama paylaştı.

Sedat Bayrak'ın yapılacak transferlere engel olduğunu belirten Ankaragücü yönetimi, tüm iyi niyetli yaklaşıma rağmen olumlu cevap alınamadığını vurguladı.

İşte o açıklamanın tam metni:

"Sezon sonunda ligi zirvede bitirmeyi hedefleyen Yönetim Kurulumuz, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere yönelik transfer çalışmalarına devam ederken, Sedat Bayrak engeline takıldı.

Süper Lig’de oynadığımız dönemde formamızı giyen ve yine geçtiğimiz sezonun başında kadromuza kattığımız, Sedat Bayrak, tüm iyi niyetli yaklaşımlarımıza olumsuz cevap vererek, uzlaşmasız tavırlar sergilemiş ve transferin önüne engel koymuştur.

Geçtiğimiz sezon kadromuzda yer alan Sedat Bayrak, alacakları ile ilgili kendisine önerdiğimiz ödem planını reddederek,”Hiç umurumda değil ne durumda oldukları. İster transfer yapsınlar, isterlerse yapmasınlar, beni ilgilendirmiyor” diyerek tüm kapıları kapatıp, kulübümüzü zor durumda bırakmıştır.

Sivasspor’dan transfer ederek kadromuza kattığımız Korcan ve Çağatay transferlerini de engellemeye çalışan Sedat’ın, bu hamlesi kendisine yakışmamıştır.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Yönetim Kurulumuz,”Geçtiğimiz sezon kadromuza kattığımız Sedat Bayrak’ı vefa duygusu içerisinde transfer etmiş, sonraki yıllarda da kulübümüzde teknik adam olarak çalışmasını planlamıştık. Sedat’ın benim istediğim dönemde ödeme yapılmadı” diyerek kulübümüzü zor durumda bırakması şık olmamıştır şeklinde açıklamada bulundu."