TRABZONSPOR'DAN KAP'A AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un golcü oyuncusu Hugo Rodallega ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez'in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediyespor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kolombiyalı futbolcu Rodallega, Akhisar Belediyespor formasıyla 51 lig maçında 23 gol atmıştı.