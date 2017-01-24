Gaziantepspor'da Bülent Uygun dönemi
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GAZİANTEPSPOR'DA BÜLENT UYGUN DÖNEMİ

Gaziantepspor'da Bülent Uygun dönemi

Kırmızı-siyahlı kulüp, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

Sabah saatlerinde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı kulüp, yeni çalıştırıcı arayışları kapsamında Bülent Uygun ile temasa geçti.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından kente davet edilen Uygun, akşam saatlerine doğru geldiği Gaziantep'te kendisini sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Bülent Uygun, sözleşme imzalamasının ardından kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

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