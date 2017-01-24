SELÇUK VE YASİN KULÜBEDE

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u konuk ettiği son hafta maçına ideale yakın bir kadroyla çıktı.

Karşılaşmada alacağı beraberlikte bile üst tura çıkma hakkı elde edecek sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Jan Olde Riekerink, çok büyük bölümü as oyunculardan oluşan bir 11'le takımını sahaya sürdü.

Takımın as file bekçisi Fernando Muslera'nın kadroda yer almadığı Galatasaray'da kaleye Cenk Gönen geçerken, savunmada ise Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya ve Martin Linnes forma giydi. Savunmanın önünde De Jong ve Josue, kanatlarda ise Garry Rodrigues ve Armindo Bruma görev aldı. Forvet arkasında Wesley Sneijder'in oynadığı sarı-kırmızılı takımın ileri ucunda ise Lukas Podolski sahaya çıktı.

Selçuk ve Yasin yedekte

Jan Olde Riekerink, takımın as oyuncularından Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'i yedekler arasında tuttu.

Hollandalı teknik adam, Fernando Muslera'nın yanı sıra Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ü de maçın kadrosuna almadı.

Cezalı Hakan Balta ile tedavilerine devam edilen Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz'in de kadrosunda bulunmadığı sarı-kırmızılı takımın diğer yedekleri ise Ahmet Şen, Kerem Çalışkan, Soner Gönül, Birhan Vatansever ve Luis Cavanda oldu.

- Taraftar ilgi göstermedi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Anagold 24 Erzincanspor ile yaptığı maça ilgi göstermedi.

Karşılaşmanın oynandığı Türk Telekom Arena'nın tribünlerinde çok az sayıda sarı-kırmızılı taraftar yer aldı.