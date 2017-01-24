"FATİH ALTAYLI YILLARDIR KUCAKTAN KUCAĞA OTURAN BİRİ"

Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'de yaynlanan Derin Futbol programına telefonla bağlandı ve önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'de yaynlanan Derin Futbol programına telefonla bağlandı ve önemli açıklamalar yaptı.

Nazifoğlu'nun sözleri:

"Maskeli balo oynanıyor"

"Salı günü sevkler yapılıyor. Zannetmiyorum beni disiplin kuruluna sevk edeceklerini.. Ben bir tehditte bulunmadım Kimseye haksız bir şey yapmadım. Bütün Türkiye'nin konuştuğu bir şeyi dile getirdim. 25 milyonun temsilcisiyim ben. Müsaade etsinler de bu suçlamayı yapayım. Tehdit falan yok. Yazık oluyor dedim. Son derece kendine güvenini kaybetmiş dedim, Cüneyt Çakır'a olan güven kayboldu açıklaması yaptım. Cüneyt Çakır olmasa bu el pozisyonu o kadar gündem olmazdı. Böyle bir şey yok 45 gün, 90 gün. Futbolda 2+2 4 etmiyor. Hak harumiyeti cezası alırsam ağır olur. Türk futbolu olarak maskeli balo oynanıyor. Ben maskeyi hiçbir zaman takmayacağım. Böyle nereye kadar gidebiliriz?

"Şımarıklık olarak görüyorum"

Herkes doğrularla ilgilenmiyor, geçici başarıların peşinde. 1.5 milyar borçlar çıkıyor. 65 milyon euro kotasını niye koyuyor UEFA? Geçmişte yapılan hatalardan dolayı. 85 milyon'dan 110 milyona çıktı kota, 110'dan 64'e düştü. Geçen sene Beşiktaş'tan 28 puan, Fenerbahçe'den 23 puan fark yemiş bir takımdan bahsediyoruz. 74 milyon euroluk bütçe de 64 milyon euroya indi. Buna rağmen başabaş gidiyoruz. Bunlar ne çabuk unutuluyor? 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Bu lafları şımarıklık olarak görüyorum. Burada durmanın meraklısı değilim. Ben takımı yalnız bırakmamak için buradayım. Hemen hoca gitsin; futbolcular şöyle olsun... Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok.

"Şunu oynat, bunu oynat mı diyeceğiz?"

Hocayla Karabük maçıyla ilgili görüş alış verişi yaptık. Haklı sebepleri vardı kendine göre. Hocanın fikrine saygı duyuyoruz.. Hocaya şunu oynat, bunu oynat mı diyeceğiz? Galatasaray'da böyle bir şey olamaz. Hocanın kararlarına saygı duymalıyız. Hem seyirci bazında, hem yönetim bazında diyorum.

"Elimiz kolumuz bağlı"

Hocamız transfer talebinde bulundu. Ben de başkana, şunu almamız; bunu almamız lazım diyorum. Başkan şu anda para bulmaya çalışan bir adam konumunda. Bankalarla toplantı yapıyor 1.5 milyar TL'yi döndürmek kolay değil. Bir sürü temasımız oluyor. Bir şeyler yapamıyoruz. 65 milyon euroluk kota elimizi kolumuzu bağlıyor. UEFA 1 euro bile üzerine çıkarsanız gidemezsiniz diyor Avrupa'ya. 65 milyon euronun içinde bonservisler, maaşlar, primler, maç başları ve teknik heyete ödenen paralar var. 110 milyon eurodan 65'e düştü bizde bütçe. Geçmişin kontratlarını bitirmeye çalışıyoruz. 65'i geçemeyiz. 1 sene daha Avrupa'ya gidememe lüksümüz yok.

Serdar Aziz transferi hakkında konuştu

Biz sezon başında başka hocalarla da görüştük ama o isimler 20 milyon euro transfer bütçesi istedi. İnsanlara kolay geliyor Biz Serdar Aziz için 4.5 milyon euro artı 3 tane futbolcu verdik. O 3 futbolu nerede şu anda? 2.25 milyon euro tasarrufta bulunduk. Serdar Aziz 2.25 milyon euroya alındı. Acımaz bir şekilde kullanıyor insanlar bu olayı başka yere çekerek.

Fatih Altaylı'ya olay sözler

Fatih Altaylı'yı adam yerine koyup cevap vermem. Fatih Altaylı yıllardır kucaktan kucağa oturan biri. Altaylı adam değil. Bu adam lafına değer verilecek bir adam değil. Fatih Altaylı, Ali Sami Yen'de Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek Galatasaraylıdır. Bu adam Fatih Terim yönetiminde Kasımpaşa'dan gol yediğimiz zaman sevinen bir adam. Patronu, başka yere gidip kendine saldırmasın diye ona parasını veriyor. Benim ne ayakçılığım kaldı ne bir şeyim. Gece 12'den sonra beni dışarıda göremezsiniz. Belki yılda 2 kere. Fatih Altaylı yalancı ve iftiracı. Ben Galatasaray lisesine gittim. Biberonla bir adamın kucağında oturan kişi Fatih Altaylıydı. O nedenle dedim kucaktan kucağa oturan biri diye. Bu adam para karşılığında gitti bölücübaşıyla röportaj yaptı. Ben Kasımpaşa'nın golüne sevindiğini gördüm. Ali Dürüst'ün cesareti varsa bunu açıklar. Şerefim üzerine yemin ediyorum.

"Ertesi gün bırakırım"

Hiçbir zaman bir yere gelmek için birilerini aramadım. Ben buraya Alp Yalman'ın ricasıyla geldim. Dursun Özbek sevdiğim bir insan. Bana geçmişle ilgili bir şey söyleyemez. Beni mgelecek beklentim yok Çok zor bir görev; yaptığımız. Ben burada kalmanın peşinde de değilim. Maddi olarak düzlüğe çıkacak Galatasaray. Başkan gelip de "Levent problem çözüldü derse", ertesi gün ben bırakırım zaten burayı.

"Onda o adamlık nerede?"

Faruk Süren ve Ali Dürüst ile konuştum, "Fatih Altaylı'yı neden adam yerine koyuyorsun?" dediler, ertesi günü beraberlerdi. Faruk Süren ve Ali Dürüst bana "Sen bırak bu Fatih Altaylı'yı, yalancının teki. Sen ona ne bakıyorsun? dediler. Kimseden korkum yok. Ali Dürüst'e sordum, "O bana da hırsız demişti. Bilmiyor musun" dedi. "Sen halen yemek yiyorsun onunla, tebrik ediyorum" dedim. Her zaman mikrofonun arkasına saklanan bir korkaktır. Keşke gelip dışarıda bunları yüzüme söylese ama onda, o adamlık nerede? Çok isterim yüzüme söylesin böyle şeyleri ama o adam değildir.

"İşin ucunda 500 milyon dolar olmasa..."

500 milyon dolar olmasa işin ucunda, kimse bu işe talip olmaz. Hiçbiri bu kadar saldırmaz. Dertleri bu tamamen. Neden iki sene evvel talip olmadılar? 500 milyon TL; Riva'nın imarsız ettiği para. İmarı çıkıyor. İmardan sonra arazinin değeri 1.5 milyar TL olacak.

Ünal Aysal'a cevap verdi

Ben buraya havadan gelmiş bir insan değilim. Tüm seçimlerde aktif olarak görev aldım. 29 yıllık Divan kurulu üyesiyim. Aysal popülist bir isim tabi. Ekonomiyi biz mi yaptık, yoksa UEFA mı bizi yaptırdı? Ayasl döneminde UEFA'ya kar edeceğiz diye kağıt verilmiş. 200 milyon euro zarar edilmiş. 200 milyon euro zarar ettiniz. Bizden nasıl ceza almayalım diye talepte bulunabilirsiniz diyor. Ünal Ayasl buardan kaçmış gitmiştir. Yayıncı kuruluş paraları ve Stadın isim haklarının paraları temlik ettirilmiş. 2021, 2022, 2023'e kadar kulübün kasasına para girmeyecek şekilde kırdırılmış. Garip garip futbolculara paralar verilmiştir. Biz de Drogba gibi bir adamı almak isteriz ama kasaya bir kuruş para girmiyor. 2022'ye kadar da girmeyecek. Bunların hepsi gerçek.

"Galatasaray'ın gelirleri temlikli"

Galatasaray'da bazı şeyler bilinmeli. Ben burdan gitsem hayatımda bir değişiklik olmaz. Benim çok mutlu aile yaşantım var. Gider ailemle mutlu mesut yaşarım yarın görevi bıraksam. Bütün anlaşmalar kırdırılmış. Nike ile yıllık 10 milyon eurodan 2020'ye kadar sözleşme yapılmış. Sonra bu anlaşma kırdırılmış ve bankadan kredi alınmış. Nike'tan gelen paralar bu kredilere gidiyor. 2020'ye kadar Digitürk gelirlerini temlik etmişler. Bu paralar kredilere gidiyor. Başkan kendi olanaklarıyla nakit para koruyor. Dursun başkan canıyla başıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir dahaki sene Galatasaray diye bir şey kalmayacaktı ortada. Paramız yok almıyoruz Drogba gibi bir adamı. Türk Telekom Arena'nın isim hakkından gelen gelir de öyle. 10 milyon dolarlık gelir o da gitti. Sportif A.Ş'nin tüm hasılatı temlikli. Dursun Özbek 120 milyon TL kulübe para koydu almak üzere. Dursun Özbek bir yere gelsin de ben de oraya geleyim diyen bir insan değilim. Hatalı kullanıldı tüm paralar. Ederi olmayan paralar verilmiş futbolculara. Galatasaray'daki geçmiş harcamaları araştıran ünlü bir dedektiflik firması var, rapor çıkacak. Galatasaray'ın borcu 1.5 milyar TL idi. Bu borç 1.7 milyar TL'ye çıktı. Riva ve Florya'yı satmaktan başka çare yok.

Aysal'a: "Ne oldu da gittin?"

Bütün gelirler temlikli. Ünal Aysal, buraların satılmasıyla ilgili yetki istedi mi? Alamayınca gitmedi mi? Yetkiyi yönetim aldı mı? Yeniden gelmek istiyor mu? Ne oldu da gittin, ne oldu da geldin? Benim inanın hiç umrumda değil. Yarın istifamı da verebilirim. Gizli şeylerle, kol kırılır yen içinde kalır demek olmaz artık Galatasaray'da. Ara transfer döneminde yapılan transferlerin Galatasaray'a maliyeti 50 milyon euro.

"Maddi sıkışıklık sona erecek"

Futbolcu kardeşlerimle her gün konuşuyorum. Prim vermedik futboculara. Bazı zamanlar paralarını almadılar. Hiç ses etmeden buraya kadar geldiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu ay sonunda maddi sıkışıklığı sona erecek Galatasaray'ın. Biz Serdar'a karşılık 3 futbolcuyu alacaksınız dedik. Bilal, Jem Karacan ve Furkan. Bu oyuncular 18'e bile giremiyor. Cavanda'ya 1.8 milyon euro verdik. Donk'un sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek. Donk alınırken ben yoktum.

"Galatasaray'ı 2018'den sonra kimse tutamaz"

Şunu da açıkca söyleyeyim. Galatasaray'ı 2018'den sonra kimse tutamaz. Taraftar bunu bilsin. Sadece Riva değil, takım gençleşecek. Ben yöneticiliğimi bu tarda devam ettireceğim. Eğer beğenmiyorlarsa beni indirebilirler.

"Koltuk meraklısı değilim"

500 milyon TL'den gelecek parayla; krediler yatırılacak ve temlikler açılacak. Bütün temlikli paralar kulübe gelmeye başlayacak ve kulüp kendi kendini döndürmeye başlayacak. Ben kendi vicdanı görevimi yaptım. Koltuk meraklısı değilim. Yarın yönetim kurulu beni Sportif A.Ş'den alırsa, öpüşür ayrılırız. Ben bildiklerimi, hepsi de doğrudur anlattım. Ne olacak, ne bitecek umurumda değil. Beyaz sayfa açılmalı. Fatih Altaylı'nın sözleri,Ünal Aysal'ın sözleri tesadüf değil. Planlı programlı.

Cüneyt Çakır Yasin'e sordu

Cüneyt Çakır "Yasin'e elinle oynadın mı?" diye sormuş, o da "hayır" demiş. Oyuncular onu Yasin'in yanına getirmiş diye bir şey olabiir mi? Yasin'i seyircinin önüne attı, "Hırsız Yasin" diye bağırdılar.

Podolski'de son durum

Podolski Japonya'ya gidecek gibi gözüküyor. Burada kalmak istemyor. Ailesi çok endişeli. Ailesine çok düşkün bir insan. Kızamazsanız ailesine düşkün diye. Riekerink burada yaşamak isterim diyor, Sneijder dedi. Vissel Kobe 3 milyon euro teklf yaptı. Reddettik. İsteyen, verecek parasını alacak Podolski'yi. Podolski için 7 milyon euro istedik.

Sneijder'in Dubai seyahati

Yabancı futbolcular sigortalarını yeniliyorlar. Kontrolden geçiyorlar. İki gün sürüyor bu işlemler. Bu şirketin genel merkezi Dubai'de. Sneijder de oraya gitti. Eşiyle çocuğuyla gitti. Denize girme mi diyeceğiz? Sigortalı olan oyuncular oraya gidiyor 2 günlüğüne.

Fenerbahçe yorumu geldi

Fenerbahçe'nin bir 10 numara alması lazım.

"Kovana kadar gitmem"

Dursun Özbek beni kovana kadar gitmem, kendisine söz verdim. İstiyordum ama artık başkan olmak istemem.

"Podolski giderse..."

Oyuncu satmadan transfer yapamayız. Podolski giderse 2 milyon euro açık olacak. Bir transfer yapabiliriz.

Ahmet Çalık transferini Terim mi yaptırdı?

Ahmet Çalık'ın transferinde Fatih Terim'in ilgisi yok. Biz kendimiz göremiyor muyuz Ahmet Çalık'ı?

Riekerink'in geleceği ne olacak?

Biz sezon sonua kadar Riekerink ile devam edeceğiz. Sezon sonunda oturup konuşacağız ve bir karar vereceğiz. Sezon sonunda diyorum tabi bugün bu konuştuklarımdan sonra ben görevde kalırsam. Bilemiyorum.

Şampiyonluk yorumu

Beşiktaş, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Şampiyonluk hakkında konuşmak için erken. Başakşehir de güzel transferler yaptı. 4 takımın şansını eşit görüyorum. Sakin olan, sakinliğini koruyabilen şampiyon olacak"