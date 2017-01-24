Ozan ile Pot arasında tartışma!
﻿
Site İçi Arama
﻿

OZAN İLE POT ARASINDA TARTIŞMA!

Ozan ile Pot arasında tartışma!

Ozan'la Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot arasında devre arasında kısa bir gerginlik yaşandı.

446 Okunma

Ozan'la Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot arasında devre arasında kısa bir gerginlik yaşandı.

Pot, arka adalesinde çekme olan Ozan'a, "İkinci yarıya çıkmayacaksın" dedi. Ozan ise, "İyiyim. Oynayabilirim" cevabı verdi. Pot "Hayır" deyince Ozan "Oynayacağım" çıkışı yaptı. O sırada olaya dahil olan Advocaat da "Sana haftaya ihtiyacım var. Söz dinle" diyerek tartışmayı bitirdi.

OZAN'DA ÖDEM VAR

Sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Ozan Tufan'ın sol arka adalesinde ödem olduğu tespit edildi. Advocaat'ın teknik ekibe, Ozan'ın Kayseri maçına mutlaka yetiştirilmesi talimatı verdiği bilgisi paylaşıldı. 

 
ETİKETLER #Fenerbahçe
5 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe otobüsün ilginç sırrı!
Obradovic hedefi açıkladı!
Tomasson Fenerbahçe'de!
İşte Devler Ligi'ndeki en iyi Türk takımı
Ya Aatıf ya da Yasin Öztekin!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿