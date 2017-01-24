GALATASARAY'DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ!

Galatasaraylı yöneticiler transfer çalışmalarındaki son durumu değerlendirmek üzere dün bir araya geldi.

Galatasaraylı yöneticiler transfer çalışmalarındaki son durumu değerlendirmek üzere dün bir araya geldi. Takımdan gidecek ve kalacak oyuncular hakkında sürpriz adımlar gündeme gelirken, yeni transferler için de gaza basma kararı alındı

Karabük deplasmanından eli boş dönen Galatasarayda yöneticiler transfer çalışmaları için olağanüstü olarak toplandı. Takımdan gönderilmesi veya kalması düşünülen oyuncular hakkında sürpriz adımların gündeme geldiği bu toplantının en önemli gündem maddesi ise yapılacak yeni transferlerdi.

Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışında tutunabilmek adına takviyelerin bir an önce yapılmasına karar verdi. Bu doğrultuda kesenin ağzını açmaya hazırlanan yönetim, geniş çaplı bir liste çerçevesinde girişimlerde bulunacak. İç ve dış transferde gündemdeki isimlerin son durumları ise şöyle:

KEREM DEMİRBAY YOKLAMASI

Selçuk İnanın alternatifi olarak düşünülen ve önümüzdeki dönemde tecrübeli futbolcunun yerine geçebileceği öngörülen Kerem Demirbay için nabız yoklaması yapılacak.

İlk başta Hoffenheimın satmayı düşünmediği 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu ikna ederek, Almanları baskı altında tutmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, gerekirse şartları zorlama kararı aldı. Bu sezon Bundesligada 12 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergileyen Kerem, cazip bir teklif alması halinde Türkiyeye gelebileceğini ifade etmişti. Galatasaray da bu düşünceden yola çıkarak işi bitirmeyi hedefliyor.

PODOLSKİ KRİZİ ÇÖZÜLMEDİ

Adeta yılan hikayesine dönen Lukas Podolski transferinde hiçbir gelişme yaşanmamış olması hem teknik heyetin hem de yönetimin ciddi anlamda canını sıkıyor.

Gönderilmesi planlanan Alman futbolcu için Levent Nazifoğlunun son yaptığı açıklama, Kalması yönünde mobbing (psikolojik baskı) uyguluyoruz olmuştu. Bu saatten sonra yeni bir golcü alma işinin çok zor olacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar, artık Podolski ile yola devam etmeye çok sıcak bakıyor. Ancak bu kez de 31 yaşındaki futbolcunun ayrılma ihtimalini ciddi olarak düşünmesi, krizin bir türlü çözülememesine yol açıyor.

CHEDJOU GERİ DÖNEBİLİR

Bir süredir kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması için tüm tekliflerin olumlu yanıtlandığı Chedjou konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bir türlü stoper transferi yapılamaması, kadrodaki sakatlar ve üst üste gelen kart cezalarını göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılı yönetim, Kamerunlu savunmacıyı yeniden kadroya dahil etme fikri üzerinde duruyor.

Konuyla ilgili olarak teknik direktör Riekerinkin de görüşünün alınması gündemde. Hollandalı hoca da onay verirse, Chedjou büyük ihtimalle affedilecek ve sezonun ikinci yarısında da Galatasaray forması giyecek.

JOSUE TOPUN AĞZINDA!

Portodan kiralanan Josue, bir türlü Riekerinkin gözüne girmeyi başaramadı. Hollandalı hocanın, Portekizli futbolcu için, Gerekirse yollar ayrılabilir yönünde bir rapor verdiği öğrenildi. Daha önce de yönetime Josue konusunda olumsuz ifadeler kullanan Riekerink, medya önünde ise 26 yaşındaki oyuncudan övgüyle bahsediyor.

Yönetimin de Josue ile yolları ayırma planını mantıklı bulduğu, böylece Hoffenheimdan Kerem Demirbay transferinin önünün açılacağı düşüncesini taşıdığı öğrenildi. Ancak Portekizli futbolcuya bu konuda herhangi bir karar iletilmediği de gelen haberler arasında.