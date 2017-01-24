20 saniyede değişen bir hayat!
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20 SANİYEDE DEĞİŞEN BİR HAYAT!

20 saniyede değişen bir hayat!

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın, Mehmet Ekicinin yerine 10 numara oynatmaya başladığı Yusuf Yazıcı dikkat çekmeyi sürdürüyor. 

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Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın, Mehmet Ekicinin yerine 10 numara oynatmaya başladığı Yusuf Yazıcı dikkat çekmeyi sürdürüyor. 

Kasımpaşaya karşı Masa asist yapan Yusuf Yazıcının hayat hikayesi ise oldukça ilginç. Genç oyuncunun 8 yaşındayken okul seçmelerinde 20 saniye içerisinde keşfedildiği ortaya çıktı. Seçmelerde 8 yaşında olan Yusuf, maç başladığında santradan topu alır almaz kaleye kadar giderek golünü atar.

20 saniye geçmiştir ve usta golcü Fatih Tekkenin antrenör kardeşi Salih Tekke kendisini hemen dışarı alır. Minik Yusuf ağlar ancak listede adını görünce sevincinden havalara uçar. Yani Salih Hoca, Yusufun yeteneklerini 20 saniyede keşfeder ve oyuncunun futbol hayatı başlar. Yusuf, Dünya Liselerarası Şampiyonada da gol kralı olmuştu. 

 
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