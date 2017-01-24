20 SANİYEDE DEĞİŞEN BİR HAYAT!

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın, Mehmet Ekicinin yerine 10 numara oynatmaya başladığı Yusuf Yazıcı dikkat çekmeyi sürdürüyor.
Kasımpaşaya karşı Masa asist yapan Yusuf Yazıcının hayat hikayesi ise oldukça ilginç. Genç oyuncunun 8 yaşındayken okul seçmelerinde 20 saniye içerisinde keşfedildiği ortaya çıktı. Seçmelerde 8 yaşında olan Yusuf, maç başladığında santradan topu alır almaz kaleye kadar giderek golünü atar.
20 saniye geçmiştir ve usta golcü Fatih Tekkenin antrenör kardeşi Salih Tekke kendisini hemen dışarı alır. Minik Yusuf ağlar ancak listede adını görünce sevincinden havalara uçar. Yani Salih Hoca, Yusufun yeteneklerini 20 saniyede keşfeder ve oyuncunun futbol hayatı başlar. Yusuf, Dünya Liselerarası Şampiyonada da gol kralı olmuştu.