Obradovic hedefi açıkladı!
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OBRADOVİC HEDEFİ AÇIKLADI!

Obradovic hedefi açıkladı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncu Ali Muhammed, THY Euroleague'in 19. hafta maçında karşılaşacakları Unics Kazan karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncu Ali Muhammed, THY Euroleague'in 19. hafta maçında karşılaşacakları Unics Kazan karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Obradovic: "Rakibimize büyük saygı duyuyoruz"

Rakiplerine büyük saygı duyduklarını ifade eden Zeljko Obradovic, "Sezonun ilk yenilgisini İstanbul'da onlara karşı almıştık. Buna rağmen iyi oynamaya devam etmek istiyoruz. Eğer kazanmak istiyorsak, son Euroleague maçımızdaki oyun seviyemizi tekrar ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Ali Muhammed: "Tamamen mücadeleye konsantre olacağız"

Unics Kazan maçıyla ile ilgili görüşlerini paylaşan Ali Muhammed ise şöyle konuştu:

"İlk maçı kendi evimizde kaybettiğimiz bir takıma karşı, önemli bir deplasman maçı daha oynayacağız. Mücadeleye tamamen konsantre olacağız ve her oyuncumuz, elinden gelenin en iyisini parkeye koyacak. Bunu yaptığımız zaman, Panathinaikos maçında olduğu gibi, yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok."

 
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