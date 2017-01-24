Drogba transfer oldu mu?

Brezilyada transfer görüşmelerine giden Didier Drogba'nın Avustralya takımı South Melbourne ile de bir görüşme yaptığı ve teklifi kabul etmeye hazırlandığı kaydedildi.

Brezilyada transfer görüşmelerine giden Didier Drogba'nın Avustralya takımı South Melbourne ile de bir görüşme yaptığı ve teklifi kabul etmeye hazırlandığı kaydedildi. South Melbourne Başkanı Bill Papastergiadis ile görüşen Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogbanın, kendisine önerilen kontrattan çok mutlu olduğu öğrenildi.



38 yaşındaki Didier Drogbanın transferinin şu an için bekletileceği ve Avustralya A-Leaguede 2018/19 sezonu başlangıcına kalacağı iddia edildi. Yine de South Melbourne takımının FFAe başvurarak Didier Drogbayı oynatabilmek için özel izin almayı deneyeceği belirtildi.

"KİRALIK OLARAK GİTMEME İZİN VERİR MİSİNİZ?"

South Melbourne Başkanı Papastergiadis, yaptığı açıklamada, Tüm şartlarda anlaştık. Ancak, transfer döneminde olmadığımız için bir sıkıntı yaşıyoruz. Drogba, teklifimizi kabul etse de A-Leaguede bir süre oynayamayacak. Gelecek sezona kadar forma giyebilir. Drogba, son olarak bize, Sizinle kontrat imzalarsam ve forma giyemezsem, kiralık olarak gitmeme izin verir misiniz dedi ifadelerini kullandı.

Didier Drogba, imzayı atarsa Avrupa, Kuzey Amerika, Asyadan sonra Avustralyada futbol oynayarak dört farklı kıtadaki takımların formasını giymiş olacak.

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