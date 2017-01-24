Drogba transfer oldu mu?

Brezilyada transfer görüşmelerine giden Didier Drogba'nın Avustralya takımı South Melbourne ile de bir görüşme yaptığı ve teklifi kabul etmeye hazırlandığı kaydedildi. South Melbourne Başkanı Bill Papastergiadis ile görüşen Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogbanın, kendisine önerilen kontrattan çok mutlu olduğu öğrenildi.
38 yaşındaki Didier Drogbanın transferinin şu an için bekletileceği ve Avustralya A-Leaguede 2018/19 sezonu başlangıcına kalacağı iddia edildi. Yine de South Melbourne takımının FFAe başvurarak Didier Drogbayı oynatabilmek için özel izin almayı deneyeceği belirtildi.
"KİRALIK OLARAK GİTMEME İZİN VERİR MİSİNİZ?"
South Melbourne Başkanı Papastergiadis, yaptığı açıklamada, Tüm şartlarda anlaştık. Ancak, transfer döneminde olmadığımız için bir sıkıntı yaşıyoruz. Drogba, teklifimizi kabul etse de A-Leaguede bir süre oynayamayacak. Gelecek sezona kadar forma giyebilir. Drogba, son olarak bize, Sizinle kontrat imzalarsam ve forma giyemezsem, kiralık olarak gitmeme izin verir misiniz dedi ifadelerini kullandı.
Didier Drogba, imzayı atarsa Avrupa, Kuzey Amerika, Asyadan sonra Avustralyada futbol oynayarak dört farklı kıtadaki takımların formasını giymiş olacak.