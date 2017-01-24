"TÜRKİYE'Yİ SATRANÇ ÜLKESİ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satranç sporunun okullarda daha fazla yer alması için Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol çalışması yapıldığını bildirdi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satranç sporunun okullarda daha fazla yer alması için Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol çalışması yapıldığını bildirdi.

Federasyon tarafından düzenlenen, Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası Antalya'da devam ediyor.

Şampiyonanın düzenlendiği Mardan Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 22 Ocak'ta başlayan organizasyonun 27 Ocak'ta sona ereceğini söyledi.

Şampiyonaya bu yıl ilginin çok büyük olduğunu kaydeden Tulay, "81 ilden 2 bin 524 sporcu katılıyor. Bu yıl dikkatimizi çeken bir konu, 81 ilin yanı sıra ilçelerden, hatta çok sayıda köyden sporcumuzun katılıyor olması. Bu bizi son derece mutlu etti." diye konuştu.

Satrancın köylerde eğitim gören çocukların da öğrenmeye başladığını anlatan Tulay, "Şampiyonaya Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşhan Köyü'nden katılan bir grubumuz var. Elazığ'da sevgi evlerinde satranç öğrenmiş bir grubumuz var. Erzincan'dan bir annenin kendi 3 kızı ve arkadaşlarının 4 kızını getirdiği bir şampiyona." diye konuştu.

"Türkiye'yi satranç ülkesi yapmak için yola çıktık"

Türkiye'yi satranç ülkesi yapmak için yola çıktıklarını belirten Tulay, satrancın giderek daha çok sevilmeye başladığını kaydetti.

Türkiye'de satranç adına çok önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Tulay, İş Bankası vasıtasıyla Türkiye genelinde ilk ve ortaokullarda 17 binin üzerinde satranç sınıfı açıldığını, belediyelerde yapılan "Doğru Hamlede Buluşalım" ve "Sokakta Satranç Var" projeleri ile de satranç parkları oluşturulmaya başlandığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol ile Türkiye'deki tüm sevgi evlerinde satranç sınıfları açıldığını kaydeden Tulay, ayrıca suça sürüklenmiş çocukların bulunduğu cezaevlerinde de "Yeni Hayata Bir Hamle" projesi ile satranç sınıfları açmaya başladıklarını söyledi.

Halen Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında satrancın seçmeli ders olarak bulunduğunu ifade eden Tulay, "Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir çalışmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Satranç sporunun okullarda daha fazla yer alması için yeni bir protokol çalışması yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Satranç sporunun "akıl işi" olduğunu vurgulayan Tulay, gelen bazı eleştirilerin de satrancı olumsuz değil tam tersi olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

"Şampiyonaya bu kadar çok katılımın olması da zaten bunun bir göstergesi" diyen Tulay, şöyle konuştu:

"Zaten Sayın Ömer Çelik'in (AB Bakanı) açıklamaları çok önemliydi. Hemen arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın gittiği Şanlıurfa'da cami çıkışında dağıttığı satranç takımları ve Diyanet'in açıklamaları son derece yerindeydi."

Siverekli çocuklar şampiyonada

Şampiyonaya Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşhan köyünden 6 öğrenciyi getiren beden eğitimi öğretmeni Melih Özcan, çocuklara geçen yıl satranç öğretmeye başladığını kaydetti.

Özcan, Siverek'in Taşhan köyünde görev yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük yaşlardan beri satranç oynuyorum. Spor anlamında çocuklara değişiklik olsun diye onlara da öğretmek istedim. İş Bankası'ndan satranç takımı istedim, gönderdi. Ayrıca Darıca Belediyesi de 50 tane satranç takımı gönderdi okulumuza. 49 haneli köy, her eve bir tane dağıttık. Bugüne kadar 2 turnuvaya katıldık. Şanlıurfa birinciliğimiz ve üçüncülüğümüz var. Bunları sosyal medyada paylaşınca federasyon yetkilileri bize ulaştı, 'Sizi Antalya'ya da göndermek istiyoruz' dediler. Böylece buralara kadar geldik."

Taşhan İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Mustafa Akfırat, bir yıldır satranç oynadığını ve birinci sınıfta Şanlıurfa birincisi olduğunu kaydetti. 12 yaşındaki Furkan Akfırat ise satranç oynamayı çok sevdiğini, evde ve okulda fırsat buldukça oynadığını anlattı.

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