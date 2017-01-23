CAVCAV'SIZ İLK İDMAN, HÜZÜNLÜ OLDU!

Menemen Belediyespor'a konuk olacak Gençlerbirliği, kulübün 37 yıl başkanlığını yapan İlhan Cavcav'ın ölümünün ardından ilk idmanına çıktı.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında, 25 Ocak Çarşamba günü Menemen Belediyespor'a konuk olacak Gençlerbirliği, kulübün 37 yıl başkanlığını yapan İlhan Cavcav'ın ölümünün ardından ilk idmanına çıktı.

Bugün Başkan İlhan Cavcav’ın cenaze törenine katılan Gençlerbirliği futbolcuları, akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde Menemen Belediye maçı için ilk antrenmanına çıktı. Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.

İkinci bölüme 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan başkent ekibi son olarak dar alanda yapılan taktik çalışma ile günü noktaladı. Antrenmana tedavisi süren Samuel Owusu katılmadı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen çalışma sırasında futbolcular ve teknik heyet, duygusal anlar yaşadı.

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"Yaşasaydı da bizi gönderen o olsaydı"

Özat, yaptığı açıklamada, İlhan Cavcav olmadan her yerin bomboş durduğunu söyledi.

Duayen başkanın yokluğunda dik durmaları ve daha fazla mesai yapmaları gerektiğini vurgulayan Özat, "Bu takımın tüm kademelerinde oynadım, kaptanlığını yaptım. Son hocası oldum. Keşke bir iki yıl daha yaşasaydı da bizi de gönderen o olsaydı. Çünkü Gençlerbirliği ve Türk futbolunun ona ihtiyacı vardı. Artık bayrağı devralacak insanlar, kulübü, onun bıraktığı yerden daha yukarıya götürmek zorundalar. Bu da bizim boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

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