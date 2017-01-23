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SPOR TOTO SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 18. hafta, ertelenen Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı dışında tamamlandı. Yeni lider Beşiktaş...

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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi, 1 maç dışında tamamlanırken, Beşiktaş, liderliğe yükseldi.

Bu hafta Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında oynanması planlanan karşılaşma, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 4-1'lik sonuçla galip ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 41'e yükselterek ligin yeni lideri oldu.

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Bursaspor-Adanaspor: 0-1

Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 2-1

Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Ertelendi

Osmanlıspor-Antalyaspor: 1-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-4

- Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. BEŞİKTAŞ 18 12 5 1 34 14 20 41
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 18 11 6 1 36 12 24 39
3. GALATASARAY 18 11 3 4 32 18 14 36
4. FENERBAHÇE 18 10 5 3 37 14 23 35
5. ANTALYASPOR 18 8 4 6 21 21 0 28
6. ATİKER KONYASPOR 18 7 6 5 22 18 4 27
7. BURSASPOR 18 8 3 7 21 20 1 27
8. OSMANLISPOR 18 6 8 4 22 20 2 26
9. KARDEMİR KARABÜKSPOR 18 7 3 8 22 26 -4 24
10. TRABZONSPOR 18 7 3 8 15 21 -6 24
11. GENÇLERBİRLİĞİ 17 5 7 5 16 15 1 22
12. KASIMPAŞA 18 6 3 9 21 26 -5 21
13. AKHİSAR BELEDİYESPOR 18 5 6 7 11 18 -7 21
14. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 5 3 10 25 38 -13 18
15. ÇAYKUR RİZESPOR 18 4 4 10 19 31 -12 16
16. ADANASPOR 18 3 5 10 16 26 -10 14
17. KAYSERİSPOR 18 3 4 11 14 31 -17 13
18. GAZİANTEPSPOR 17 3 2 12 15 30 -15 11

- 19. hafta

28 Ocak Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa
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