TFF 1. Lig'de görünüm
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TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de görünüm

Ligde 18. hafta mücadelesi tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderliğini sürdürdü.

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TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesi tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderliğini sürdürdü.

Haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk etti. Adana temsilcisi, uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla tamamladı.

Eskişehirspor'un 34 puan ve averajla lider durumda bulunduğu ligin 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Elazığspor-Manisaspor: 2-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2

Giresunspor-Altınordu: 1-0

Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0

Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0

Sivasspor-Boluspor: 3-1

Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2

Adana Demirspor-Samsunspor: 1-0

- Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. ESKİŞEHİRSPOR 18 11 4 3 35 21 14 34
2. EVKUR YENİ MALATYASPOR 18 10 4 4 27 17 10 34
3. SİVASSPOR 18 9 5 4 27 16 11 32
4. GÖZTEPE 18 9 5 4 31 22 9 32
5. GİRESUNSPOR 18 7 6 5 23 17 6 27
6. BOLUSPOR 18 8 3 7 28 31 -3 27
7. ÜMRANİYESPOR 17 7 5 5 22 16 6 26
8. DENİZLİSPOR 18 8 4 6 27 21 6 25
9. BALIKESİRSPOR 17 6 6 5 30 20 10 24
10. ADANA DEMİRSPOR 18 5 10 3 19 18 1 22
11. ALTINORDU 18 5 7 6 23 25 -2 22
12. ŞANLIURFASPOR 18 5 6 7 17 16 1 21
13. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 18 5 4 9 21 26 -5 19
14. BANDIRMASPOR 18 4 6 8 17 22 -5 18
15. ELAZIĞSPOR 18 5 6 7 17 19 -2 15
16. MANİSASPOR 18 3 8 7 18 29 -11 14
17. SAMSUNSPOR 18 2 5 11 6 26 -20 11
18. MERSİN İDMANYURDU 18 3 4 11 13 39 -26 10

Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti.

- 19. hafta

27 Ocak Cuma:

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor

28 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor

29 Ocak Pazar:

13.00 Boluspor-Elazığspor

13.00 Manisaspor-Ümraniyespor

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

18.30 Altınordu-Göztepe

30 Ocak Pazartesi:

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor
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