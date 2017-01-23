AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - BEŞİKTAŞ 4

Aytemiz Alanyaspor 1 - Beşiktaş 4
Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.
Aytemiz Alanyaspor: Zdenek Zlamal, Carlos Garcia, Berkan Emir, Cenk Ahmet Alkılıç, Birol Parlak, Ismail Aissati, Efecan Karaca, Guy Landel, Emre Akbaba (78' Glynor Plet), Wilde-donald Guerrier (64' Emre Nefiz), Vagner Love
Teknik Direktör:
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül (77' Andreas Beck), Ryan Babel, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (67' Matej Mitrovic), Anderson Talisca, Cenk Tosun (36' Tolgay Arslan)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey, Bülent Birincioğlu
Goller: DK 13: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 39: Ryan Babel (Beşiktaş), DK 48: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 54: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 73: Marcelo Guedes (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 17: Cenk Tosun (Beşiktaş), DK 53: Fabricio Agosto (Beşiktaş), DK 56: Wilde-donald Guerrier (Aytemiz Alanyaspor), DK 56: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 83: Ryan Babel (Beşiktaş)
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