ADANA DEMİRSPOR 1 - SAMSUNSPOR 0

Adana Demirspor 1 - Samsunspor 0
TFF 1. Lig 18. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 1-0 kazandı.
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Serkan Yanık, Onur Akbay, Nikola Raspopovic, Oğuzhan Berber, Berkay Samancı (67' Petar Grbic), Sercan Kaya (80' Tufan Kelleci), Mehmet Taş, Servan Taştan, Pote, Waldison De Souza
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ousmane N'diaye, Abdülkerim Bardakçı, Kenan Karışık, Kevin Brands (62' Jeroen Lumu), Hasan Kılıç (87' Distel Zola), Göksu Türkdoğan, Murat Gürbüzerol (79' Vedat Bora), Famoussa Kone
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Hakem: Süleyman Abay, Deniz Turgut, Mehmet Kapluhan, Serkan Ergün
Gol: DK 90: Pote (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 46: Onur Akbay (Adana Demirspor), DK 60: Ahmet Burak Solakel (Samsunspor), DK 74: Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), DK 90: Kenan Karışık (Samsunspor)
Kırmızı Kart: DK 78: Onur Akbay (Adana Demirspor)
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