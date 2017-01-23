İŞTE AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 18. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Aytemiz Alanyaspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Berkan Emir, Birol Parlak, Ismail Aissati, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Carlos Garcıa Badıas, Zdenek Zlamal, Wılde Donald Guerrıer, Cenk Ahmet Alkılıç, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Adrıano Correıa Claro, Dusko Tosıc, Rıcardo Andrade Quaresma Bernardo, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım