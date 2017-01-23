İŞTE ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Adana Demirspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 18. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Servan Taştan, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Waldıson Rodrıgues De Souza, Emrullah Şalk, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Serkan Yanık
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Samsunspor: Ousmane Cardınal Ndıaye, Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Kevın Martinus Adrianus Brands, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Hakem: Süleyman Abay, Deniz Turgut, Mehmet Kapluhan, Serkan Ergün
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