İşte Adana Demirspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 18. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adana Demirspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Adana Demirspor - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 18. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Servan Taştan, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Waldıson Rodrıgues De Souza, Emrullah Şalk, Onur Akbay, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Serkan Yanık

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Samsunspor: Ousmane Cardınal Ndıaye, Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Kevın Martinus Adrianus Brands, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Süleyman Abay, Deniz Turgut, Mehmet Kapluhan, Serkan Ergün

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