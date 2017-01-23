İLHAN CAVCAV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dün sabah saatlerinde vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde anma töreni düzenlendi.

Dün sabah saatlerinde vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde anma töreni düzenlendi.

Geçirdiği beyin kanaması sonrasında üç gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alınan, daha sonra kalbi duran ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cavcav'ın cenazesi öncesinde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesislerinde bir tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve Kuran okunmasıyla başlayan törene, Cavcav'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Gençlerbirliği Kulübü Yöneticileri, teknik direktörü Ümit Özat, teknik ekip, A takım ve alt yapı futbolcuları, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut, Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Kulübü Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, teknik direktörler Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, İbrahim Üzülmez, Fuat Çapa, İrfan Buz, federasyon başkanları, eski futbolcular ile futbol ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

"Hoşçakal baba, hoşçakal başkanım"

İlhan Cavcav'ın oğlu ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanvekili Murat Cavcav, törende yaptığı konuşmada, İlhan Cavcav'ın sadece ailelerinin değil başkent ekibinde yetişen yüzlerce futbolcunun da babası olduğunu söyledi.

İlhan Cavcav'ın Gençlerbirliği ve Hacettepe'nin her maçı öncesinde tesislerde toplanılmasını istediğini belirten Murat Cavcav, "Başkanlığı da babalığı gibiydi. Nasıl bir baba çocuklarını ve torunlarını bir arada görmek ister, her gördüğünde mutlu olursa, burada da biz yönetici, futbolcu ve çalışanlara bir arada görmek isterdi." dedi.

İlhan Cavcav'ın kendilerini bugün son defa bir araya topladığını vurgulayan Murat Cavcav, "Artık çıkacağı yolda yalnız. Onu uğurlamak için buraya geldik. Babamıza, başkanımıza hoşçakal demek için buradasınız. Allah sizlerden razı olsun. Acımızı paylaştığınız, kötü günümüzde yanımızda olduğunuz için ailem ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. İlhan Cavcav hakkında söylenecekleri, tarihe bırakıyorum. Hoşçakal baba, hoşçakal başkanım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." diye konuştu.