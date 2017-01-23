İLHAN CAVCAV'IN CENAZE TÖRENİ KLASSPOR'DA CANLI YAYINDA...

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın cenaze töreni Klasspor'dan canlı yayınlanacak.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sonucu dün aramızdan ayrılan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Saat 10:30'da Gençlerbirliği İlhan Cavcav tesislerinde yapılacak tören ardından Kocatepe Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecek İlhan Cavcav'ın töreni Klasspor'da canlı yayınlanacak.

Facebook ve Twitter bağlantılı Periscope üzerinden hem kulüpte yapılan töreni hem de Kocatepe Camisinde kılınacak cenaze namazını canlı olarak yayınlayacağız.

Canlı yayına erişim için

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