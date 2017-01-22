VE TARİH RESMEN AÇIKLANDI!

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden Şenol Güneş Stadındaki ilk maçın tarihi açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
"Heyecan ve özlemle beklediğimiz gün geldi. Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksindeki yeni stadyumumuzda buluşuyor. Ekibimiz, Süper Ligin ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspora karşı oynayacak. Bu tarihi karşılaşmaya tanıklık etmek üzere tüm taraftarlarımızı tribünlerimize davet ediyoruz.
Takımımız H Grubunda devam eden Kupa mücadelesinde ise Atiker Konyasporu 26 Ocak günü Avni Akerde ağırlayacak. Kâğıt bilet uygulamasının geçerli olacağı Konyaspor karşılaşması Avni Akerde oynanan son resmi maç olacak."