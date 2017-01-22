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VE TARİH RESMEN AÇIKLANDI!

Ve tarih resmen açıklandı!

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden Şenol Güneş Stadındaki ilk maçın tarihi açıklandı.

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Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden Şenol Güneş Stadındaki ilk maçın tarihi açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Heyecan ve özlemle beklediğimiz gün geldi. Takımımız taraftarlarımızla Şenol Güneş Kompleksindeki yeni stadyumumuzda buluşuyor. Ekibimiz, Süper Ligin ikinci devresindeki ilk iç saha maçını 29 Ocak Pazar günü saat 16.00'da yeni stadyumumuzda, Gaziantepspora karşı oynayacak. Bu tarihi karşılaşmaya tanıklık etmek üzere tüm taraftarlarımızı tribünlerimize davet ediyoruz.

Takımımız H Grubunda devam eden Kupa mücadelesinde ise Atiker Konyasporu 26 Ocak günü Avni Akerde ağırlayacak. Kâğıt bilet uygulamasının geçerli olacağı Konyaspor karşılaşması Avni Akerde oynanan son resmi maç olacak."

 
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