LEİCESTER PARAŞÜTSÜZ DÜŞÜYOR

Ligin son şampiyonu Leicester City, deplasmanda Southampton'a 3-0 mağlup oldu.

Ward-Prowse'un 26. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 39. dakikada Rodriguez ve 86. dakikada penaltıdan Tadic'in golleriyle üç puana uzandı. Son üç haftadır kazanamayan lacivert-beyazlılar, 21 puanla küme düşme hattının 5 puan üstünde yer alıyor.

İtalyan Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Leicester City, 1961-1962 sezonunu şampiyon tamamlayan ancak sonraki sezon 22 haftada 21 puan toplayan Ipswich Town'ın şampiyonluktan sonraki sezonda en az puan kazanan takım rekorunu egale etti. Ipswich Town, 42 haftalık maratonun ardından sezonu 35 puanla 17. sırada tamamlamıştı.