CHELSEA ZİRVEDEKİ FARKI KORUDU

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, takipçilerinin puan kaybettiği haftanın son maçında sahasında Hull City'yi 2-0 mağlup etti.

Liverpool'un bu sezon ilk kez sahasında yenildiği, Tottenham, Manchester City ve Manchester United'ın berabere kaldığı 22. haftada küme düşmeme mücadelesi veren Hull City'yi ağırlayan Chelsea, Costa'nın 45+7 ve Cahill'in 81. dakikada attığı gollerle galibiyete uzandı.

İtalyan teknik adam Antonio Conte ile tartıştığı ve takımdan ayrılacağı iddialarıyla gündeme gelen İspanyol futbolcu Diego Costa, tüm kulvarlarda 100. kez Chelsea formasıyla sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, başkent ekibinde 52 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

Gelecek hafta deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak Chelsea, 55 puanla liderliğini sürdürdü.