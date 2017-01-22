"Savunmada direnç gösteremedik"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"SAVUNMADA DİRENÇ GÖSTEREMEDİK"

"Savunmada direnç gösteremedik"

Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Çıvgın "Savunmada direnç gösteremediğimiz için maçı kaybettik" dedi.

216 Okunma

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Odeabank'a 90-71 mağlup olan Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, maçta iyi savunma yapamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıvgın, basketbolda savunmanın önemine dikkati çekerek, "Savunmada direnç gösteremediğimiz için maçı kaybettik. Bu karşılaşmayı unutup Avrupa Kupası'nda oynayacağımız mücadeleye odaklanacağız." dedi.

Demir İnşaat Büyükçekmeceli basketbolcu Ceyhun Altay, müsabakada istedikleri oyunu sergileyemediklerini ve mağlup olduklarını ifade etti.

ETİKETLER
İlhan Cavcav'ın cenaze töreni Klasspor'da Canlı yayında...
Ziraat Bankası, Arkas'ı yendi
"Ailesinin, futbol aleminin ve Türkiye'nin başı sağ olsun"
Ümit Özat: "Bir nevi evin direği gitti"
"Gelecek kuşaklar, hayırla yad edecek"
Ankaragücü'nden Cavcav ailesine başsağlığı mesajı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿