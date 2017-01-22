"SAVUNMADA DİRENÇ GÖSTEREMEDİK"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Odeabank'a 90-71 mağlup olan Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, maçta iyi savunma yapamadıklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıvgın, basketbolda savunmanın önemine dikkati çekerek, "Savunmada direnç gösteremediğimiz için maçı kaybettik. Bu karşılaşmayı unutup Avrupa Kupası'nda oynayacağımız mücadeleye odaklanacağız." dedi.
Demir İnşaat Büyükçekmeceli basketbolcu Ceyhun Altay, müsabakada istedikleri oyunu sergileyemediklerini ve mağlup olduklarını ifade etti.