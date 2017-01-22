BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANDI

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. hafta maçında Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
Beşiktaş: Infante, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin, Fırat Filiz, Görkem Yazgan, Çağlar Aksoylu)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Rouzier, Coskovic, Matic, Arslan Ekşi (Erdem Sonat, Burak Mert, Antanovich, Le Goff, Price)
Setler: 25-22, 25-20, 26-24
Süre: 89 dakika (29, 29, 31)