Beşiktaş evinde kazandı
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BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANDI

Beşiktaş evinde kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 12. hafta maçında Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Voleybol Efeler Ligi'nin 12. hafta maçında Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. 

Beşiktaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

Beşiktaş: Infante, Nikic, Ferhat Akdeniz, Nemec, Batuhan Avcı, Erhan Dünge (Nuri Şahin, Fırat Filiz, Görkem Yazgan, Çağlar Aksoylu)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Rouzier, Coskovic, Matic, Arslan Ekşi (Erdem Sonat, Burak Mert, Antanovich, Le Goff, Price)

Setler: 25-22, 25-20, 26-24

Süre: 89 dakika (29, 29, 31)

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