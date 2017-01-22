"Üstünlüğü ele aldıktan sonra..."
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"ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALDIKTAN SONRA..."

"Üstünlüğü ele aldıktan sonra..."

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ataman, "Hızlı hücumlarda etkili olduk ve maçı kazandık" dedi.

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Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, hızlı hücumlarda etkili olarak maçı rahat kazandıklarını dile getirdi.

Ataman, maça baskı yaparak başladıklarını anlatarak, "Göksenin Köksal ve Sinan Güler ile maça baskılı başladık. Demir İnşaat Büyükçekmece'yi karşılaşmanın başında düzen dışına çıkarmayı başardık. Hızlı hücumlarda etkili olduk ve maçı kazandık. Üstünlüğü ele aldıktan sonra daha rahat oynadık. Bir ara kriz yaşadık, gevşeme oldu. Stipanovic'i savunmakta sıkıntı yaşadık ancak bunun dışında maçta ciddi bir üstünlüğümüz vardı." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Sinan Güler ise karşılaşmaya iyi konsantre olduklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

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