BAŞAKŞEHİR 316 GÜN SONRA KAYBETTİ

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak, bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuçla turuncu-lacivertliler 39 puanda kaldı. Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş'ın, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi durumunda 14 haftadır oturduğu liderlik koltuğundaki yerini kaybedecek.

Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da 4'e indi.

Medipol Başakşehir 316 gün sonra yenildi

Fenerbahçe'ye kaybeden Medipol Başakşehir, ligde 316 gün sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon oynadığı 18 maçın 11'ini kazanan, 6'sından beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, ilk yenilgisini aldı. Abdullah Avcı'nın ekibi geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. Medipol Başakşehir ligde 26 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

İstanbul ekibi, bu maça kadar ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.

Medipol Başakşehir Kadıköy'de yine kazanamadı

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9. maçı da kazanamadı.

Evinde yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı. Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.

Caiçara ilk lig maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Junior Caiçara, ilk kez bir lig maçında turuncu-lacivertli formayı giydi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, mücadelenin 46. dakikasında Uğur Uçar'ın yerine, Caiçara'yı oyuna sürdü.

Caiçara, İstanbul ekibindeki ilk resmi maçına hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Amasyaspor karşılaşmasında çıkmıştı.