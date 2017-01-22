Arsenal 90 artı 8'de güldü!
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ARSENAL 90 ARTI 8'DE GÜLDÜ!

Arsenal 90 artı 8'de güldü!

Premier League'in 22. hafta mücadelesinde Arsenal evinde Burnley'yi ağırladı. 

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Arsenal 2-1 Burnley

59' [1-0]Mustafi

65' [1-0]Xhaka (kırmızı kart)

90'+3 [1-1]Gray (p)

90'+8 [2-1]Sanchez (p)

Premier League'in 22. hafta mücadelesinde Arsenal evinde Burnley'yi ağırladı. 

İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken 59'da Alman Mesut Özil'in ortasında bir diğer Alman Mustafi golü kaydederek Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. 

65'te İsviçreli Granit Xhaka direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

90+3'te ise oyuna sonradan dahil olan Coquelin penaltı yaparken topun başına geçen Gray golü yaparak skora dengeyi getirdi. 

90+8'de ise bu sefer Arsenal, Alexis Sanchez ile penaltı golü buldu ve tekrar öne geçti.

Arsenal; Manchester City, Tottenham, Manchester United ve Liverpool'un puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak kazançlı çıktı. Londra ekibi 47 puanla ikinci sıraya yükseldi.

 

 
 
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