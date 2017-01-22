ARSENAL 90 ARTI 8'DE GÜLDÜ!

Arsenal 2-1 Burnley
59' [1-0]Mustafi
65' [1-0]Xhaka (kırmızı kart)
90'+3 [1-1]Gray (p)
90'+8 [2-1]Sanchez (p)
Premier League'in 22. hafta mücadelesinde Arsenal evinde Burnley'yi ağırladı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken 59'da Alman Mesut Özil'in ortasında bir diğer Alman Mustafi golü kaydederek Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.
65'te İsviçreli Granit Xhaka direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+3'te ise oyuna sonradan dahil olan Coquelin penaltı yaparken topun başına geçen Gray golü yaparak skora dengeyi getirdi.
90+8'de ise bu sefer Arsenal, Alexis Sanchez ile penaltı golü buldu ve tekrar öne geçti.
Arsenal; Manchester City, Tottenham, Manchester United ve Liverpool'un puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak kazançlı çıktı. Londra ekibi 47 puanla ikinci sıraya yükseldi.