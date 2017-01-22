KADIKÖY'DE KARTLAR HAVADA UÇUŞTU!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında kartlar havada uçuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında kartlar havada uçuştu.

Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım maçın ilk yarısında Fenerbahçe'den Josef de Souza, Jeremain Lens, Ozan Tufan ve Fernandao'ya; Medipol Başakşehir'den de Uğur Uçar ve Mahmut Tekdemir'e sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşması 6 sarı kartla, bu sezon ilk yarısında en fazla kart çıkan ikinci maç oldu.

Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği ve ilk yarısında 7 sarı kart çıkan Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi ise ilk devre içerisinde en fazla sarı kart çıkan karşılaşma olmuştu.

Hakem Bülent Yıldırım, ilk yarıda 4'ü Fenerbahçe futbolcularına olmak üzere 6 kez sarı kart çıkardı. Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 4 sarı kart gördü.İkinci yarıda sarı kartlar devam etti. 90 dakika sonunda Bülent Yıldırım 7'si Fenerbahçe futbolcularına olmak üzere 10 kez sarı kart çıkardı.

SEZON REKORU

Böylece Fenerbahçe bu sezon en çok sarı kart gördüğü maçı oynamış oldu. Daha önce Alanya 5, Akhisar, Konya, Kasımpaşa 4 kart görmüştü. 5. dakikada ilk sarı kartı Josef de Souza gördü. Kararı beğenmeyen Fenerbahçe oyuncuları ve Advocaat yoğun itirazlarda bulundu.

23. dakikada Alper Potuk yerde kalınca faul düdüğü çaldı. Avantaja bırakmadığı için hakeme itiraz eden Lens sarı kart gördü. İlk 45 dakikada kart gören diğer oyuncular ise Ozan Tufan, Fernandao, Uğur Uçar ve Mahmut Tekdemir oldu. İkinci yarıda ise bu kafileye Alper Potuk, Volkan Demirel, Karavaev ve Doka dahil oldu.