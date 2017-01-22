RÜŞTÜ PENALTI İÇİN NE DEDİ?

Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının en önemli maçı olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının en önemli maçı olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Rüştü Reçber'in yorumları;

Fenerbahçe, lider M.Başakşehiri yendi. Bu sonuç zirvedeki havayı nasıl etkiler?

Zirvedeki takım sayısı artık fazlalaştı. Adanaspor beraberliği sonrası, Başakşehir galibiyetiyle Fenerbahçe de bu işe ortak oldu. Özellikle ikinci yarıda topu rakibe bırakıp, iyi savunma yapıp, rakibi kalesine yaklaştırmayarak istediği sonucu aldı.

Hakem Bülent Yıldırımın performansını nasıl buldun?

Son derece normal, gördüğün çalan bir yönetim gösterdi. Penaltıda da kimse Neden verdin diyemez. Sadece kartlarla ilgili standardı yakalayamadı. Onun dışında maçı etkileyecek hareketi yoktu hocanın.

Sarı lacivertlilere transfer gerekiyor mu?

Sezon başından beri söylüyorum, Fenerbahçenin 10 numarası eksik. Çünkü rakip alana oyunu yıkan, oyunu orada oynayabilmek için topu tutan böyle bir futbolcuya ihtiyaçları var. Başakşehir maçında bu açık ve net şekilde bir kez daha görüldü.