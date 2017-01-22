"O gerçek bir kral"
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"O GERÇEK BİR KRAL"

"O gerçek bir kral"

Geçtiğimiz günlerde LeBron James, San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich hakkında "tüm zamanların en iyi koçu" açıklamasını yapmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde LeBron James, San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich hakkında "tüm zamanların en iyi koçu" açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine 67 yaşındaki deneyimli koç, Cavaliers'ın süper yıldız oyuncusu hakkında övgülerde bulundu.

Koç Popovich, "Onun zaman içinde bu denli ilerleme katetmesi beni memnun etti. O şimdi artık gerçek bir Kral oldu" ifadelerini kullandı.

Koç Gregg Popovich ve LeBron James 2007, 2013 ve 2014 yıllarında olmak üzere toplamda 3 kez NBA finallerinde karşı karşıya gelmişlerdi ve ikisinden Gregg Popovich galip çıkarken birinde de LeBron James gülen taraf olmuştu.

 

 
 
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