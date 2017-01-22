FENERBAHÇE ÖNCE ATARSA KAZANIYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 yendi.

26 maçtır kaybetmeyen Medipol Başakşehir, 16 maçtır da deplasmanda kaybetmiyordu. Bu sonucun ardından Başakşehir'in namalup serisi sona erdi Fenerbahçe, ilk golü bulduğu bir maçı daha kazanmasını bildi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, bu sezon ilk golü attığı 13 maçta 12 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı.

Fenerbahçe, ligin 18. haftası itibariyle 35 puanla Galatasaray'ın ardında 4. sırada bulunuyor.