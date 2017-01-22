Alpaslan Öztürk Elazığspor'da!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALPASLAN ÖZTÜRK ELAZIĞSPOR'DA!

Alpaslan Öztürk Elazığspor'da!

Transferi yasağı kalktıktan sonra imzaları peş peşe attıran Elazığspor son olarak Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

255 Okunma

Transferi yasağı kalktıktan sonra imzaları peş peşe attıran Elazığspor son olarak Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor son transferini gerçekleştirdi. Elazığspor, bonservisi Belçika'nın Standard Lige takımında bulunan Alpaslan Öztürk ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

1993 Belçika doğumlu olan 23 yaşındaki genç futbolcu, asıl mevkisi olan ön liberonun yanı sıra sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 2014 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye macerasına atılan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon ise Eskişehirspor forması giymişti. Elazığspor'un anlaşma sağladığı Alpaslan Öztürk ve Rafa Lopes'in pazartesi günü İstanbula gelecekleri öğrenilirken, bu futbolcuların lisans işlemlerinin İstanbul'da tamamlanacağı bildirildi. Elazığspor Kulüp Başkan Sedat Karataş, Alpaslan Öztürk ile birlikte transfer çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.

 

﻿
Futbolcu Bilgisi
Alpaslan Öztürk kimdir?
Bilgileri - İstatistikleri
 
ETİKETLER #Elazığspor
İlhan Cavcav anısına saygı duruşu
Elazığspor 2 - Manisaspor 2
Elazığspor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
Futbolda haftanın programı
Bakan Kılıç, kulüp başkanlarını kabul etti
Galatasaray taraftarı Arlı, hayalini gerçekleştirdi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿