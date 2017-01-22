Fenerbahçe 1 - İ. Başakşehir 0
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FENERBAHÇE 1 - İ. BAŞAKŞEHİR 0

Fenerbahçe 1 - İ. Başakşehir 0

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe ile İ. Başakşehir Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

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Fenerbahçe 1 - İ. Başakşehir 0

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe ile İ. Başakşehir Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens, Josef De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan (76' Roman Neustadter), Ozan Tufan (46' Oleksandr Karavayev), Fernandao (84' Robin Van Persie)

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar (46' Junior Caiçara), Eren Albayrak, Yalçın Ayhan, Marcio Mossoro (72' Mustafa Pektemek), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca (81' Doka Madureira), Cengiz Ünder, Mehmet Batdal

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Kutluhan Bilgiç

Gol: DK 28: Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 4: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 19: Uğur Uçar (İ. Başakşehir), DK 23: Jeremain Lens (Fenerbahçe), DK 37: Ozan Tufan (Fenerbahçe), DK 45: Fernandao (Fenerbahçe), DK 45: Mahmut Tekdemir (İ. Başakşehir), DK 78: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 90: Doka Madureira (İ. Başakşehir), DK 90: Oleksandr Karavayev (Fenerbahçe), DK 90: Volkan Demirel (Fenerbahçe)

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