SİVASSPOR - BOLUSPOR MAÇI ARDINDAN

İLİŞKİLİ HABER Sivasspor 3 - Boluspor 1

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, TFF 1. Lig'de Boluspor'u 3-1 yendikleri maçta güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu kulüp, bu camia Süper Lig'e ait, şimdiden sonra geriye dönüş yok. İnşallah devam edeceğiz." dedi.

Bakkal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, konuşmasına bugün vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Cavcav'ın kendisinde emeğinin çok olduğunu belirten Bakkal, teknik direktörlüğe başlamasında duayen başkanın büyük payının bulunduğunu dile getirerek, "Çok renkli bir kişilikti. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Kazanma isteklerinin müsabakanın ilk devresinde kendilerinde paniğe yol açtığını aktaran Bakkal, paslarda isabet sağlayamayınca 45 dakikalık bölümde golü bulamadıklarını ifade etti. İkinci yarıda Kerim Avcı'nın oyuna girip golü bulmasıyla rahatladıklarını anlatan Bakkal, "Sonra daha iyi oynamaya ve mücadele etmeye başladık. Yenilmezliğimiz ve puan toplamamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Sonrasında ise Mersin'e gideceğiz. Önemli bir avantaj yakaladık, özellikle iki rakibimizden bir galibiyet bir beraberlik aldık. Şimdi bunun artarak devam etmesi lazım. Taraftarın coşkusu inanılmaz, sivil toplum kuruluşlarının desteği gelmeye başladı. Bu coşkunun artarak devam etmesi gerekiyor. Bu kulüp, bu camia Süper Lig'e ait, şimdiden sonra geriye dönüş yok. İnşallah devam edeceğiz. Güzel bir galibiyetti."

Mesut Bakkal, transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise aradıkları tarzda futbolcu bulmaları durumunda bir ismi daha kadrolarına katmak istediklerini sözlerine ekledi.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak rakip alandaki topları iyi değerlendiremediklerini söyledi.

Sivasspor'un orta alanda çok baskılı oynadığını anlatan Çapa, "Maalesef biz oyunu hep merkezden oynamaya çalıştık. Kanatları ve defansın arkasındaki alanları yeterince değerlendiremedik." şeklinde görüş belirtti.

Müsabakanın ikinci yarısına Sivasspor'un daha agresif başladığını ve gol anına kadar en net pozisyonu takımının yakaladığını dile getiren Çapa, şöyle devam etti:

"Eğer gol pozisyonunu değerlendirmiş olsaydık bugün tamamen değişik bir görüntü ve sonuç olacaktı, bundan eminim. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle yeni gelen oyuncularımızı direkt oynatmak zorunda kaldık. İlk 45 dakikada iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Biz her seferinde ilk 6 için söyledik ama ilk 2 için ümitlerimiz devam edecek, etmek zorunda. Çünkü bu ligde her hafta sürprizler oluyor, bunu gördük. Takım olma adına iyi adımlar attığımızı düşünüyorum."

Fuat Çapa, bugün vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a da Allah'tan rahmet diledi.