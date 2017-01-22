KJAER VE ALPER İLK 11'E DÖNDÜ

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, geçen hafta oynadıkları Adanaspor maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda Adanaspor ile yapılan ve 2-2 sona eren maçın ilk 11'inde yer alan Mehmet Topal ve Aatıf Chahechouhe, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir müsabakasında kadroda yer almadı. Advocaat, Roman Neustaedter'i ise Simon Kjaer'in sakatlığının düzelerek takıma katılmasıyla yedek kulübesine çekti.

Deneyimli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Alper Potuk ve Kjaer'i ilk 11'de görevlendirdi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir mücadelesine Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Lens, Fernandao ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde Fabiano, Van Persie, Karavaiev, Neustaedter, Yiğithan Güveli, Caner Koca ve Stoch yer aldı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Volkan Şen, Chahechouhe, ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mouusa Sow, kırmızı kart cezalısı İsmail Köybaşı ve kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Dick Advocaat, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda altyapıdan Yiğithan Güveli ve Caner Koca'ya yedekler arasında yer verdi.

Salih Uçan, bu sezon ikinci kez ilk 11'de

Fenerbahçe'de genç futbolcu Salih Uçan, bu sezon ikinci kez bir lig maçında ilk 11'de görev aldı.

Sezonun ilk haftasındaki Medipol Başakşehir müsabakasına ilk 11'de başlayan Salih, daha sonra süre aldığı 3 lig maçına sonradan dahil oldu. Salih, 16 hafta aradan sonra yine Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Kjaer ve Alper, ilk 11'e döndü

Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Kjaer ile Adanaspor maçında yedek kulübesinde oturan Alper Potuk, bir hafta sonra ilk 11'deki yerlerini aldı.

İki oyuncu da ligin 17. haftasındaki Adanaspor karşılaşmasında forma giymemişti.

Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncuları Emre Belözoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Emre lehine tezahürat yaptı.

Voleybolcular taraftarın önünde

Fenerbahçe kadın ve erkek voleybol takımları, Kupa Voley'de kazandıkları şampiyonluk kupalarıyla taraftarlarının önüne çıktı.

Maçtan önce kupalarla statta tur atan voleybolcular, sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Fenerbahçe taraftarları, lider Medipol Başakşehir ile yapılan maçta takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu sezon derbiler ve Avrupa maçları haricinde Kadıköy'deki maçlarda tribünlerin büyük çoğunluğunu boş bırakan sarı-lacivertli taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise takımlarını desteklemeye geldi.

Ülker Stadı tribünlerinde yaklaşık 25 bin Fenerbahçe taraftarı maçı izledi. Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek ve moral verdi.

Konuk takım Medipol Başakşehir'in ise yaklaşık 500 taraftarı, kendilerine ayrılan yerde takımlarını destekledi.

Cavcav için saygı duruşu

Maçtan önce Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için saygı duruşunda bulunuldu.

Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden duayen başkan için İstiklal Marşı'ndan önce bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Avcı, ideal 11'ini sahaya sürdü

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürdü.

Avcı, turuncu-lacivertli takımın geçtiğimiz hafta Kayserispor ile oynadığı maçın 11'inde değişiklik yapmadı.

Medipol Başakşehir, kalede Volkan Babacan, savunmada Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, orta sahada Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder ile forvette Mehmet Batdal 11'iyle sahada yer aldı.

Emre Belözoğlu'nun 300. lig maçı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasıyla Süper Lig kariyerindeki 300. maça çıktı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Emre, daha önce Galatasaray ile 102, Fenerbahçe ile 159 ve Medipol Başakşehir ile de 38 lig maçında görev almıştı.

Yeni transfer Caiçara yedekler arasında

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferi Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara yedekler arasında oturdu.

Abdullah Avcı, bir diğer yeni transfer Egemen Korkmaz'ı ise maç kadrosuna almadı. Egemen, Medipol Başakşehir'in hafta içinde Yeni Amasyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında gözünün altına darbe almıştı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren Hakan Özmert ile kart cezalısı İrfan Can Kahveci ise kadroda yer almadı.

Taraftarlar meşalelerle uğurladı

Spor Toto Süper Lig'de haftaya lider giren Medipol Başakşehir'i taraftarları, meşalelerle Kadıköy'e uğurladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar, takım otobüsünün çıkışı sırasında meşaleleri yaktı ve tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi.