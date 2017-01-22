GÖZTEPE 2 - GAZİANTEP BŞB 2

Göztepe 2 - Gaziantep BŞB 2
TFF 1. Lig 18. haftasında Göztepe ile Gaziantep BŞB Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Göztepe: Günay Güvenç, Gençer Cansev, Lokman Gör, Benjamin Fuchs, Leo Schwechlen, Jean Jacques Gosso, Emre Aygün (46' Aleksandr Kobakhidze), Murat Akın (81' Emre Can Coşkun), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar (87' Mehmet Umut Nayir), Adis Jahovic
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Rıza Efendioğlu, Özgür Özkaya, Erhan Kartal, Ahmet Kesim, Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Ismael Keita (82' Ekigho Ehiosun), Ibrahima Wadji, Uche Kalu (66' Tevfik Köse)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Hakem: Özgüç Türkalp, Osman Karakaş, Candaş Elbil, Çağdaş Altay
Goller: DK 28: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB), DK 50: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 75: Adis Jahovic (Göztepe), DK 90: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB)
Sarı Kartlar: DK 11: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 38: Murat Akın (Göztepe), DK 38: Ibrahima Wadji (Gaziantep BŞB), DK 45: Ismael Keita (Gaziantep BŞB), DK 77: Jean Jacques Gosso (Göztepe), DK 79: Tevfik Köse (Gaziantep BŞB), DK 84: Günay Güvenç (Göztepe), DK 86: Erhan Kartal (Gaziantep BŞB), DK 90: Emre Can Coşkun (Göztepe)
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