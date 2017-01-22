Göztepe 2 - Gaziantep BŞB 2
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GÖZTEPE 2 - GAZİANTEP BŞB 2

Göztepe 2 - Gaziantep BŞB 2

TFF 1. Lig 18. haftasında Göztepe ile Gaziantep BŞB Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Göztepe 2 - Gaziantep BŞB 2

TFF 1. Lig 18. haftasında Göztepe ile Gaziantep BŞB Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Göztepe: Günay Güvenç, Gençer Cansev, Lokman Gör, Benjamin Fuchs, Leo Schwechlen, Jean Jacques Gosso, Emre Aygün (46' Aleksandr Kobakhidze), Murat Akın (81' Emre Can Coşkun), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar (87' Mehmet Umut Nayir), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Rıza Efendioğlu, Özgür Özkaya, Erhan Kartal, Ahmet Kesim, Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Ismael Keita (82' Ekigho Ehiosun), Ibrahima Wadji, Uche Kalu (66' Tevfik Köse)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Özgüç Türkalp, Osman Karakaş, Candaş Elbil, Çağdaş Altay

Goller: DK 28: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB), DK 50: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 75: Adis Jahovic (Göztepe), DK 90: Muhammet Reis (Gaziantep BŞB)

Sarı Kartlar: DK 11: Tayfur Bingöl (Göztepe), DK 38: Murat Akın (Göztepe), DK 38: Ibrahima Wadji (Gaziantep BŞB), DK 45: Ismael Keita (Gaziantep BŞB), DK 77: Jean Jacques Gosso (Göztepe), DK 79: Tevfik Köse (Gaziantep BŞB), DK 84: Günay Güvenç (Göztepe), DK 86: Erhan Kartal (Gaziantep BŞB), DK 90: Emre Can Coşkun (Göztepe)

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