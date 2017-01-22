Leicester 54 yıllk kötü rekora ortak!
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LEİCESTER 54 YILLK KÖTÜ REKORA ORTAK!

Leicester 54 yıllk kötü rekora ortak!

İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Leicester City'nin kötü gidişi sürüyor. City, Southampton'a 3-0 yenilirken; 1962-63 sezonundaki Ipswich Town'a ait kötü rekora ortak oldu.

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İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Leicester City'nin kötü gidişi sürüyor. City, Southampton'a 3-0 yenilirken; 1962-63 sezonundaki Ipswich Town'a ait kötü rekora ortak oldu.

İngiltere'de son şampiyon Leicester City, Southampton'a deplasmanda 3-0 yenilirken, kötü gidişe dur diyemedi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, Ward Prowse (26), Jay Rodriguez (39) ve Dusan Tadic'ten (86 penaltı) geldi. Southampton 4 maçlık yenilgi serisine son verirken; Leicester City'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 

Leicester City, bu yenilginin ardından 21 puanda kaldı. City, 1962-63 sezonunun 22. haftasında 21 puan toplayan Ipswich Town'un ardından, ertesi sezon 22 haftada en az puan toplayan son şampiyon rekoruna ortak oldu. 

Geçen sezonun şampiyonu Leicester ayrıca geçen yıl kalesinde sadece 36 gole izin verirken, bu sezon 22 hafta sonununda kalesinde 37 gol gördü. 

 

 
 
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