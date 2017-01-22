FENERBAHÇE - İ. BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fenerbahçe - İ. Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - İ. Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 18. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Sımon Thorup Kjaer, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Ozan Tufan, Jose Fernando Vıana De Santana, Şener Özbayraklı, Martın Skrtel, Salih Uçan, Jeremaın Marcıano Lens
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
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İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Mehmet Batdal, Eren Albayrak, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Kutluhan Bilgiç
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