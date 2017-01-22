Fenerbahçe - İ. Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

FENERBAHÇE - İ. BAŞAKŞEHİR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fenerbahçe - İ. Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe ile İ. Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

329 Okunma

Fenerbahçe - İ. Başakşehir sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Fenerbahçe - İ. Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 18. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Sımon Thorup Kjaer, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Ozan Tufan, Jose Fernando Vıana De Santana, Şener Özbayraklı, Martın Skrtel, Salih Uçan, Jeremaın Marcıano Lens

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Mehmet Batdal, Eren Albayrak, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Kutluhan Bilgiç

﻿

Fenerbahçe 1 - İ. Başakşehir 0
Van Persie'nin rekoru tarih oldu!
Kjaer ve Alper ilk 11'e döndü
Emre Belözoğlu'ndan 3. dalya!
Türk futbolu yasa boğuldu
İlhan Cavcav anısına saygı duruşu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿