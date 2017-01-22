KASIMPAŞA 0 - TRABZONSPOR 1

Kasımpaşa 0 - Trabzonspor 1
Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Cristian Titi, Strahil Popov, Loret Sadiku, Abdullah Durak (46' Andre Castro), Veysel Sarı, David Pavelka (72' Samuel Eduok), Tunay Torun (86' Turgut Doğan Şahin), Bengali Koita, Adem Büyük
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica (46' Mustafa Akbaş), Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Fabian Castillo (75' Carl Medjani), Ogenyi Onazi, Yusuf Yazıcı (80' Yusuf Erdoğan), Dame N'doye
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Hakem: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak, Oktay Taş
Gol: DK 45: Emmanuel Mas (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 23: Abdullah Durak (Kasımpaşa), DK 34: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 65: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 72: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 73: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 76: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 82: Tunay Torun (Kasımpaşa), DK 84: Onur Kıvrak (Trabzonspor)
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