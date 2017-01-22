SİVASSPOR 3 - BOLUSPOR 1

Sivasspor 3 - Boluspor 1
TFF 1. Lig 18. haftasında Sivasspor ile Boluspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 3-1 kazandı.
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Cebe (73' Rıdvan Şimşek), İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Hasan Hatipoğlu, Yiğit İncedemir, Burhan Eşer, Hakan Arslan (60' Kerim Avcı), Galip Güzel, Leandrinho (46' Gökhan Süzen), Theofanis Gekas
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Boluspor: Soner Şahin, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Kadir Bekmezci, Abdulkadir Özdemir (76' Anco Jansen), Yusuf Emre Gültekin, Rydell Poepon, Guido Kocer, Musa Sinan Yılmazer (64' Mitchell Te Vrede)
Teknik Direktör: Fuat Çapa
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Hakem: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay, Burak Taşkınsoy
Goller: DK 60: Kerim Avcı (Sivasspor), DK 69: Kerim Avcı (Sivasspor), DK 81: Alim Öztürk (Sivasspor), DK 90: Guido Kocer (Boluspor)
Sarı Kartlar: DK 28: Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), DK 39: Soner Şahin (Boluspor), DK 39: Ahmet Cebe (Sivasspor), DK 45: Guido Kocer (Boluspor), DK 47: Kadir Bekmezci (Boluspor)
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