İşte Göztepe - Gaziantep BŞB maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖZTEPE - GAZİANTEP BŞB MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Gaziantep BŞB maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 18. haftasında Göztepe ile Gaziantep BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Göztepe - Gaziantep BŞB maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Göztepe - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 18. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Leo Schwechlen, Emre Aygün, Benjamin Fuchs, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Günay Güvenç, Murat Akın, Halil Akbunar, Lokman Gör, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Rıza Efendioğlu, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadjı Ibrahıma, Ismael Keıta, Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Özgüç Türkalp, Osman Karakaş, Candaş Elbil, Çağdaş Altay

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