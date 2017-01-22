İŞTE GÖZTEPE - GAZİANTEP BŞB MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Gaziantep BŞB maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Göztepe - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 18. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Göztepe: Leo Schwechlen, Emre Aygün, Benjamin Fuchs, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Günay Güvenç, Murat Akın, Halil Akbunar, Lokman Gör, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Rıza Efendioğlu, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadjı Ibrahıma, Ismael Keıta, Erhan Kartal, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Hakem: Özgüç Türkalp, Osman Karakaş, Candaş Elbil, Çağdaş Altay
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